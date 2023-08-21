Уткин: жёлтую карточку Игнатов заслужил, похоже, слишком себя «накрутил», перенервничал

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение арбитра матча «Спартак» – «Зенит» Сергея Карасёва дать жёлтую карточку полузащитнику красно-белых Михаилу Игнатову. Позже главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что это решение, ошибочное, по его мнению, повлияло на исход встречи.
«По-моему, жёлтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более что накануне фола, которым он на неё накопил, Карасёв его предупредил на словах. Ещё тем более: оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует – и всё, где был мяч, уже нога.
А потом он во многом породил первую голевую атаку «Зенита», когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.
Парень всё ещё молод, я всё это перечисляю не в поисках виноватого. Но, похоже, Игнатов слишком себя «накрутил», перенервничал», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» на своём поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3.
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