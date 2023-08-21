Ловчев: «Зенит» опустился до уровня конкурентов. Кузяев — не потеря, проблема — Малком

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев сравнил уровень санкт-петербургского «Зенита» с остальными командами Российской Премьер-Лиги, а также оценил степень влияния ухода Далера Кузяева и Малкома на игру сине-бело-голубых.

«Можно ли сказать, что после ухода Кузяева и Малкома «Зенит» сравнялся по уровню с преследователями? Кузяев — так себе потеря, честно говоря. Главная проблема — Малком. Ушёл лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдаёт. На данный момент «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов. Но вспомните предыдущий сезон, когда «Спартак» даже лидировал, а потом провалился. Подопечные Сергея Семака же прибавили и досрочно завоевали титул», — приводит слова Ловчева RT.

Напомним, сегодня, 20 августа, «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. После результата данного матча сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах.