Юран: думаю, нашей чёрной полосе в выездных матчах скоро придёт конец

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды в матче с «Факелом» (0:2).
«Конечно же, я недоволен результатом. Есть вопросы и по игре. То, о чём мы договаривались, не выполнили на сто процентов. Готовы были к продольным передачам в штрафную. Понимали, что будет много борьбы, но в каких-то моментах уступали в ней. После перерыва остались вдесятером. К сожалению, не доиграли эпизод, пропустили мяч, после чего начали раскрываться. Были моменты и у Зе Турбо, и у Кухарчука, но мяч не залетел в ворота. Ну а потом ошибка привела ко второму пропущенному мячу. Что ж, разберём ошибки, разберём красную карточку…
Удаление Александрова? А смысл что‑то говорить. Если Севикян убегает в первом тайме и его валит Мендель, срывая быструю атаку, то, наверное, должна быть жёлтая… Были и ещё моменты, но, повторю, нет смысла об этом говорить.
В чём причина того, что «Пари НН» не забивает в гостях? Моменты мы создаём, в Кубке вот «Спартаку» четыре забили. Мяч вроде тот же, ворота такие же. Может, в домашних играх мы более раскрепощённые. Но, думаю, что и нашей чёрной полосе в выездных матчах скоро придёт конец», – приводит слова Юрана пресс-служба «Пари НН».
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