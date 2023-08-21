Ловчев — о неприличных жестах Соболева: Александр — артист, он должен вести себя достойно

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как должен вести себя нападающий красно-белых Александр Соболев, а также что он должен понять, чтобы больше не показывать оскорбительных жестов как, например, в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Александру, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителями, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта? Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое?» — приводит слова Ловчева RT.

Напомним, во время матча 28-го тура прошлого сезона РПЛ, где «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1), нападающий красно-белых Александр Соболев получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.