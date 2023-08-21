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Чемпионат Германии по футболу: результаты 1-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Германии по футболу: результаты 1-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 20 августа, были сыграны последние матчи 1-го тура немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» с минимальным счётом переиграл «Дармштадт 98», а «Унион» разгромил «Майнц» (4:1).

Все результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии:

«Вердер» – «Бавария» — 0:4;
«Байер» – «РБ Лейпциг» — 3:2;
«Вольфсбург» – «Хайденхайм» — 2:0;
«Штутгарт» – «Бохум» — 5:0;
«Хоффенхайм» – «Фрайбург» — 1:2;
«Аугсбург» – «Боруссия» М — 4:4;
«Боруссия» Д – «Кёльн» — 1:0;
«Унион» – «Майнц» — 4:1;
«Айнтрахт» – «Дармштадт 98» — 1:0.

В 1-м туре турнира была зафиксирована всего одна ничья, при этом «Аугсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия» забили в ворота друг друга по четыре мяча. Возглавил же турнирную таблицу чемпионата «Штутгарт», отгрузивший пять безответных мячей «Бохуму».

Турнирная таблица немецкой Бундеслиги
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