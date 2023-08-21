«Наполи» приобрёл форварда «Бари» Хеддиру и сразу отдал его в аренду «Фрозиноне»

Футбольный клуб «Наполи» официально объявил о покупке форварда «Бари» Валида Хеддиры. Футболист сразу будет отдан в аренду итальянскому «Фрозиноне», сообщает пресс-служба действующих чемпионов Италии.
Марокканский нападающий выступал за «Бари» с сезона-2021/2022, в котором он помог клубу заработать повышение в Серию В. В прошлом сезоне Валид сыграл в 35 матчах чемпионата, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Италии того же года футболист сыграл три матча и стал лучшим бомбардиром турнира с пятью забитыми голами.
25-летний Хеддира представлял сборную Марокко на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Всего за национальную команду он сыграл шесть раз.
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.
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