Семак высказался об игре Марио Фернандеса после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника Марио Фернандеса в матче со «Спартаком» (3:1).

«Фернандес слишком глубоко садится в оборону, это мешает ему в атакующих действиях и он создаёт помехи Караваеву? Думаю, Вячеславу Караваеву помехи он не создает, но есть возможности в том, что Марио пропустил тоже очень много, ему не хватает игрового тонуса, тем самым он немножко страхуется тогда, когда устает. Мы это тоже видим. Думаю, скоро он наберёт форму. Сейчас мы ему даем 60-70 минут для набора формы. Когда он будет в более хорошем тонусе, он будет более активно играть. Тот же Слава может более активно играть в атакующих действиях.

Так складывался матч, что мы вели, Слава не так много подключался. При других раскладах он мог бы более активно идти вперёд, но сегодняшний матч требовал от него прежде всего более надежной игры в обороне. Учитывая, что он много оказывался с Промесом по ситуациям, мы знаем, насколько «Спартак» силен в быстрых атаках. Именно сегодня активность Славы в атаке этим обуславливается. Что касается Марио, конечно, он наберёт, будет ещё более крепким. Соглашусь, были моменты, когда он мог более активно идти», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандес принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.