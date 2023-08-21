Хави зимой записал видеообращение Захаряну с призывом перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави записывал в зимнее трансферное окно видеообращение для российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, всё хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?» – сказал Хави в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале журналиста Гранта Гетадаряна.

Как сообщает «РБК-Спорт», каталонский клуб зимой обращался в «Динамо» по поводу Захаряна, однако до официального предложения дело не дошло из-за финансовых проблем «Барселоны». Отмечается, что команда Хави также была заинтересована в полузащитнике «Фиорентины» Софьяне Амрабате.

Напомним, 19 августа стало известно, что Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад». Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2028/2029.