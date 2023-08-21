Почеттино прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Вест Хэмом» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче второго тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3).
«Вызывает беспокойство то, что результаты не соответствуют производительности. Я был немного расстроен началом игры, потому что мы упустили несколько моментов. Мы знали, как опасен «Вест Хэм» и дали им возможность забить. Во втором тайме мы включились поздно, пытаясь найти способ игры после замены. «Вест Хэм» забил второй гол, что помогло им по-настоящему поверить в результат. Для нас это были ситуации, когда мы слишком торопились. Нам нужно быть более терпеливыми. Поэтому я разочарован, но таков процесс. Нам нужно смириться с поражением и продолжать работать. Наверняка, когда дела в команде наладятся, мы будем побеждать», — приводи слова Почеттино официальный сайт «Челси».
В следующем туре «Челси» встретится с «Лутон Тауном». Матч состоится 25 августа.
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