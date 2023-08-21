Тренер Норвегии: Норманн не облегчил себе жизнь переездом из России в Саудовскую Аравию

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о решении полузащитника Матиаса Норманна перейти в саудовский «Аль-Раэд».

«Я был в курсе уже несколько дней, но был очень удивлён, когда впервые об этом услышал. В то же время сам Матиас должен объяснять, почему сделал такой выбор. Но он точно не облегчил себе жизнь.

Матиас не последний, кому поступит предложение оттуда. Так что нам надо продолжать противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека.

Мне не поступало никаких инструкций насчёт того, что игроков из Саудовской Аравии нельзя вызывать в сборную, но я бы предпочёл, чтобы Матиас выбрал другой путь», – приводит слова Сольбаккена NRK.

Напомним, 20 августа стало известно, что Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее игрок выступал в составе «Ростова» и московского «Динамо».