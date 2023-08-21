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Караваев прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Караваев прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу команды в матче пятого тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).

«Что из плана сегодня сработало? Мне кажется, прежде всего — игра в обороне: компактно играли. Во втором тайме в первые минуты не так хорошо действовали — много опасных моментов было у наших ворот, но потом перестроились, и стало полегче. Во втором тайме действовали не очень хорошо, но забили второй мяч. Правда, потом эпизод получился не самый приятный, но два ноль вообще скользкий счет. Я бы не сказал, что мы расслабились. Хорошо, что довели игру до победы», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив девять очков.

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