Энрике — об отсутствии Мбаппе: знаю, что вы любите споры, но я буду решать это по-своему
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Тулузой» (1:1) во втором туре Лиги 1.
«Как объяснить отсутствие Килиана Мбаппе в стартовом составе? В этом я разбираюсь со своими игроками и тренерским штабом. Знаю, что вы любите споры, но я буду решать это по-своему.
Усман Дембеле? Он сыграл очень хорошо. Это игрок, который создает разницу и знает, как действовать в ситуациях один-на-один. Он способен легко отвлекать на себя игроков, что облегчает задачу. Усману всё еще не хватает скорости, но я считаю, что он провёл очень хороший матч», — приводит слова Луиса Энрике L'Équipe.
Напомним, в матче с «Тулузой» Мбаппе и Дембеле вышли на поле со скамейки запасных во втором тайме.
Комментарии
- 21 августа 2023
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
03:29
-
03:23
-
03:09
-
02:59
-
02:44
-
02:43
-
02:21
-
02:15
-
01:52
-
01:36
-
01:18
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:18
-
00:13
-
00:01
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28
Партнерский контент