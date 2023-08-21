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Энрике — об отсутствии Мбаппе: знаю, что вы любите споры, но я буду решать это по-своему

Энрике — об отсутствии Мбаппе: знаю, что вы любите споры, но я буду решать это по-своему
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Тулузой» (1:1) во втором туре Лиги 1.

«Как объяснить отсутствие Килиана Мбаппе в стартовом составе? В этом я разбираюсь со своими игроками и тренерским штабом. Знаю, что вы любите споры, но я буду решать это по-своему.

Усман Дембеле? Он сыграл очень хорошо. Это игрок, который создает разницу и знает, как действовать в ситуациях один-на-один. Он способен легко отвлекать на себя игроков, что облегчает задачу. Усману всё еще не хватает скорости, но я считаю, что он провёл очень хороший матч», — приводит слова Луиса Энрике L'Équipe.

Напомним, в матче с «Тулузой» Мбаппе и Дембеле вышли на поле со скамейки запасных во втором тайме.

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