У Мбаппе нет договорённости о переходе в «Реал». Игрок обдумывает вариант остаться
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить контракт с парижанами вместо трансфера в «Реал», сообщает Le Parisien.
По информации источника, у 24-летнего француза нет тайной договорённости о переходе в «Реал». У парижан увеличиваются надежды на то, что Мбаппе продлит контракт.
Руководство «ПСЖ» выполнило перед нападающим обещания по активной трансферной кампании летом. Мбаппе обдумает вариант с тем, чтобы остаться в команде на более длительный срок, чем сезон-2023/24.
Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Ранее нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.
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