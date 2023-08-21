Эмре Джан: после ухода Беллингема в раздевалке «Боруссии» никто не унывает

Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о полузащитнике Джуде Беллингеме, который летом этого года покинул дортмундцев и перешёл в «Реал».

«Я думаю, что любой тренер был бы счастлив, если бы Беллингем был в его составе. При этом верно и то, что в раздевалке могли возникать проблемы.

Джуд был третьим капитаном в нашей команде, но он очень молодой игрок, чтобы потянуть такую ​​ответственность в 19 лет. Он давал другим чувствовать, что он лучше их, но не всегда мог доказывать это на поле. Он всегда был игроком, шедшим вперёд, но команда его не видела. Когда мы вылетели из ЛЧ, Беллингем выступил не лучшим образом.

Однажды я отвёл его в сторону и сказал ему, что его поведение с товарищами по команде неприемлемо. Будь он опытным футболистом, то это было бы допустимо, но, будучи таким молодым, без больших титулов, тебя не будут воспринимать так, как ты хочешь.

Его уход дает возможность для роста других игроков. Конечно, без него «Дортмунд» стал немного слабее, но в раздевалке никто не унывает после его ухода», — приводит слова Джана Caught Offside.