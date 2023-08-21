Ватару Эндо — о переходе в «Ливерпуль»: я думал, что они подписали Кайседо

Новичок мерсисайдского клуба, японский полузащитник Ватару Эндо рассказал о том, как произошёл его трансфер в «Ливерпуль».
«Честно говоря, я следил за новостями и знал, что они ищут нового полузащитника, нового опорника. Но я думал, что Кайседо перешёл в «Ливерпуль»! Поэтому, когда я узнал, что Мойсес отправился в «Челси», я подумал, что мой переход в «Ливерпуль» возможен. Всё произошло довольно быстро. Буквально за три или четыре дня. Мне позвонил агент, и мне пришлось быстро принимать решение. Я не мог отказаться, потому что всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге. Я всегда говорил своему агенту, что хочу играть в английском топ-клубе, и вот я здесь», — сообщил Эндо в интервью изданию The Athletic.
Напомним, Ватару Эндо присоединился к «Ливерпулю» из Штутгарта на прошлой неделе. Сообщалось, что за 30-летнего японца «красные» заплатят около € 18 млн.
- 21 августа 2023
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