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Дмитрий Селюк: Месси превзошёл Пеле и Марадону

Дмитрий Селюк: Месси превзошёл Пеле и Марадону
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Вчера футболисты «Интер Майами» выиграли Кубок лиг MLS + MX. Лионель Месси завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя бразильца Дани Алвеса. Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал данное событие.

«Приход Месси в МЛС поднял к ней интерес. Месси – поцелованный богом футболист. Это лучший игрок всех и времён народов. Лео обошёл и Пеле и Марадону. Рад, что он собирает титулы и трофеи. Его голы — это, безусловно, талант.

В «Интер Майами» Бэкхем пригласил бывших игроков «Барселоны», и они ему выигрывают всё. Благодаря приходу таких игроков интерес к футболу в США будет возрастать. В стране многие любят спорт. Трансферы таких футболистов дадут большой толчок МЛС.

Что касается аргентинца, то добавлю, что куда бы Месси ни пришёл – на нём зарабатывают все команды, как и он сам. Переход в «Интер» — удачный ход Бэкхема, он молодец», — приводит слова Селюка спортивное радио «Движение».

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