Андре Онана — про поражение от «Тоттенхэма»: не думаю, что они были лучше нас

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 2-го тура АПЛ.
«Нет, я не думаю, что они были лучше нас. Мы очень хорошо начали игру, создавали моменты. К сожалению, нам не удалось забить, и я считаю, что это был ключевой момент. Если бы мы забили в первом тайме, это была бы точно другая игра.
У нас было несколько хороших моментов, но мы не забили и, в конце концов, за это поплатились. Мы должны сохранять спокойствие, продолжать работать, и, если мы продолжим двигаться так, как сейчас, в конце сезона всё будет хорошо.
Мы должны оглянуться на моменты, которые потеряли, и на ошибки, которые допустили. В конце концов, каждая игра, которую вы проиграли, каждый упущенный шанс был результатом ошибки. Мы играем в великом клубе и должны взять на себя ответственность. Я начинаю с того, что смотрю на себя и думаю, что в следующей игре мы можем быть лучше.
Но ошибки являются частью игры, мы просто должны учиться на них и двигаться вперёд. Я очень позитивно настроен. Мы должны сохранять спокойствие, верить и продолжать работать. Знаю, что у нас всё получится», — приводит слова Онана BBC.
- 21 августа 2023
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