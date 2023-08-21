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Джокович стал победителем «Мастерса», Хави записал обращение к Захаряну. Главное к утру

Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Цинциннати, Сергей Зубов вошёл в топ-5 лучших защитников «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории, «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

2. Сергей Зубов вошёл в топ-5 лучших защитников «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории по версии THW.

3. Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.

4. Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен заявил, что он является самым талантливым пилотом Формулы-1.

5. Главный тренер «Барселоны» Хави записывал в зимнее трансферное окно видеообращение для российского полузащитника Арсена Захаряна.

6. «Амур» обменял Николишина в «Авангард» на защитника Спиценко и нападающего Фесенко.

7. Американский боец UFC Шон О’Мэлли рассказал, что хотел бы провести поединок с Марлоном Верой, поражение от которого он потерпел три года назад.

8. Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Захаряна.

9. Российская теннисистка Екатерина Александрова начала с победы турнир в Кливленде.

10. Уильям Байрон впервые в карьере выиграл дорожную гонку NASCAR Cup Series.