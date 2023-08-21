Почеттино — о поиске нападающего для «Челси»: сейчас непросто найти правильного игрока

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что лондонцам нелегко найти нужного игрока линии нападения на трансферном рынке.

«В данный момент найти правильного игрока не так уж и легко. Мы в процессе, мы работаем над тем, чтобы пополнить команду несколькими новыми нападающими. Конечно, клуб усердно работает над этим», — приводит слова Почеттино известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, этим летом «Челси» приобрёл нападающего Кристофера Нкунку из «Вильярреала», но 25-летний футболист получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Сообщалось, что «синие» проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу.