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Почеттино — о поиске нападающего для «Челси»: сейчас непросто найти правильного игрока

Почеттино — о поиске нападающего для «Челси»: сейчас непросто найти правильного игрока
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что лондонцам нелегко найти нужного игрока линии нападения на трансферном рынке.

«В данный момент найти правильного игрока не так уж и легко. Мы в процессе, мы работаем над тем, чтобы пополнить команду несколькими новыми нападающими. Конечно, клуб усердно работает над этим», — приводит слова Почеттино известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, этим летом «Челси» приобрёл нападающего Кристофера Нкунку из «Вильярреала», но 25-летний футболист получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Сообщалось, что «синие» проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу.

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