Марцел Личка заявил, что ждёт Карраскаля в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что ждёт перехода полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан бело‑голубых.
«Есть ли какие‑либо новости по Карраскалю? Я жду. Я хотел, чтобы два игрока пришли. Ролана Гусева тоже можем пригласить (смеётся)», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА и «Динамо» согласовали основные детали перехода 25‑летнего колумбийского хавбека. «Динамо» в субботу победило ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Карраскаль пропустил игру по медицинским показаниям.
К ЦСКА Хорхе присоединился в феврале 2022 года на правах аренды. 20 мая 2022 года армейцы выкупили Карраскаля у «Ривер Плейт». Контракт хавбека с армейцами рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7 млн.
В прошлом сезоне 25-летний полузащитник провёл 26 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.
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