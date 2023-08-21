«ПСЖ» сделает новое предложение по трансферу Коло Муани

Французский «ПСЖ» совершит вторую попытку приобрести нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, парижане надеются завершить сделку до конца этой недели. Первое предложение «ПСЖ» по трансферу Коло Муани в размере € 60 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов «Айнтрахт» отклонил. Новые условия французский клуб пришлёт сегодня, 21 августа.

24-летний Коло Муани успел в нынешнем сезоне сыграть за «Айнтрахт» уже в двух матчах, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 80 млн.

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