Личка: когда видишь 20 тыcяч фанатов — хочешь играть, но мой возраст не позволяет

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что хотел бы принять участие в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА из-за хорошей атмосферы на стадионе. В то же время тренер подчеркнул, что возраст не позволил бы ему быть на одном уровне с действующими футболистами. Напомним, «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1.

«Было ли желание самому выйти на поле в матче с ЦСКА? К сожалению, я уже очень плохой игрок, мне не удаётся бегать так, как игроки бегали вчера. Когда ты видишь такое поле, стадион, 20 тысяч болельщиков, хочешь играть, но мой возраст этого мне не позволяет.

У меня ответственность за игру и результат, но наша работа, работа команды, тренерского и медицинского штабов — это все мы делаем вместе, стараемся и работаем. Понятно, я иногда в раздевалке умею жёстко покричать, сказать своё мнение, но, с другой стороны, ребята работают, слушают тренеров и пробуют играть по нашим желаниям. Всегда, когда у тебя идёт матч, ситуацию решает игрок с мячом. У него должна быть уверенность в себе и креативность.

У нас мало времени прошло ещё, да. Но, когда ты работаешь в таких командах, где хочется побед и результата, не надо ждать, что тебе дадут полгода. Надо пробовать решать проблемы быстро, находить философию игры быстро. С начала сезона баланса в защите и атаке не было вообще, сейчас, думаю, это улучшается. В период подготовки мы выиграли четыре-пять игр подряд. Это немного закрывало наши минусы в игре. Их нам показал первый матч с «Краснодаром». Мы неплохо среагировали, нам сильно помог Диего Лаксальт в середине поля», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».