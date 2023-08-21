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«Барселона» объявила о переходе Деста в ПСВ

Испанская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Серджино Деста в нидерландский ПСВ.

Американский футболист будет выступать за голландцев на правах аренды. У ПСВ есть возможность выкупа Деста. «Барселона» оставляет за собой право на получение процента от любой последующей продажи игрока.

22-летний Дест — воспитанник другого нидерландского клуба, «Аякса». В «Барселону» защитник перешёл в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 21 млн. Прошлый сезон Дест провёл в аренде в итальянском «Милане».

В прошлом сезоне Дест провёл 14 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

За «Барселону» Дест сыграл 72 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми передачами.

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