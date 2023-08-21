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Героиня финала ЖЧМ-2023 Кармона трогательно попрощалась с умершим отцом

Героиня финала ЖЧМ-2023 Кармона трогательно попрощалась с умершим отцом
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Полузащитник и капитан женской сборной Испании Ольга Кармона трогательно попрощалась со своим скончавшемся отцом.

«Сама того не подозревая, я получила свою звезду на небе ещё до начала игры. Я знаю, что ты дал мне силы достичь чего-то уникального. Я знаю, что ты наблюдал за мной сегодня вечером и что ты гордишься мной. Покойся с миром, папа», — написала Кармона в своём «твиттере».

Кармона — автор «золотого» гола сборной Испании на прошедшем чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Отец испанской футболистки скончался в тот же день, когда его дочь выиграла мировое первенство. Кармона узнала о смерти отца только после окончания матча со сборной Англии (1:0).

На клубном уровне 23-летняя Кармона играет за мадридский «Реал».

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