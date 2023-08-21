«Аль-Ахли» нацелился на подписание Родриго Де Пауля после провала сделки по Зелиньскому

Саудовский «Аль-Ахли» открыл переговоры с мадридским «Атлетико» по переходу полузащитника Родриго Де Пауля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Де Пауль стал приоритетной целью «Аль-Ахли» после провала сделки по хавбеку «Наполи» Петру Зелиньскому. Саудовцы настроены заполучить 29-летнего аргентинского полузащитника «Атлетико» в это трансферное окно, хотя и отмечается, что переговоры будут непростыми.

Родриго Де Пауль, выигравший в прошлом году чемпионат мира в составе сборной Аргентины, выступает за «Атлетико» с 2021-го. В прошлом сезоне хавбек провёл 30 матчей за «Атлетико» в рамках Ла Лиги, забил два мяча и сделал семь результативных передач.