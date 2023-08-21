В «ПСЖ» полностью уверены, что Мбаппе останется в клубе на текущий сезон

В руководстве французского «ПСЖ» полностью уверены, что нападающий команды Килиан Мбаппе останется в клубе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, такие настроения у боссов «ПСЖ» появились после разговора Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Парижане не ожидают, что мадридский «Реал» сделает предложение по переходу нападающего в ближайшие две недели до закрытия трансферного окна.

24-летний Мбаппе успел сыграть за «ПСЖ» в одном матче чемпионата Франции в нынешнем сезоне, отметившись в нём одним забитым мячом. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2024 года. Ранее Мбаппе отказался от опции автоматического продления соглашения на сезон-2024/2025.

Материалы по теме У Мбаппе нет договорённости о переходе в «Реал». Игрок обдумывает вариант остаться

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос