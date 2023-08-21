Вендел: «Зенит» не ожидал, что будет пенальти, я не очень понял, что произошло

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о моменте с назначенным в ворота его команды 11-метровым ударом в матче 5-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:1). Бразильский футболист признался, что не совсем понял, за что был дан пенальти.
«Были ли мысли после гола «Спартака», что три очка могут ускользнуть? Нет, настрой и сфокусированность остались прежними. Мы не ожидали, что будет назначен пенальти, — говорят, Кучо сыграл рукой, но я не очень понял, что именно там произошло. Самое главное, что мы не расслабились, продолжили создавать моменты — и в итоге забили в третий раз», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».
Мяч попал в руку полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу. Сначала игра была продолжена, однако после просмотра VAR главный судья матча Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота петербуржцев.
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