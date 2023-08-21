В «Барселоне» заявили, что Хави не призывал Захаряна перейти в клуб

Пресс-атташе испанской «Барселоны» Чеми Терес заявил, что главный тренер команды Хави записал видеообращение для российского полузащитника Арсена Захаряна без цели привлечь его в команду.
«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Всё, ничего большего», — приводит слова Тереса Sport24.
Напомним, ранее появилось видео, в котором Хави заявляет о надежде в будущем увидеть Захаряна в «Барселоне». За несколько дней до этого было объявлено о переходе полузащитника из московского «Динамо» в другой испанский клуб — «Реал Сосьедад». Контракт Захаряна с новой командой рассчитан на шесть лет.
За «Динамо» в нынешнем сезоне Захарян успел сыграть пять матчей, забил в них два гола и сделал один голевой пас.
«Барселона» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 2-й тур
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