В «Барселоне» заявили, что Хави не призывал Захаряна перейти в клуб

Пресс-атташе испанской «Барселоны» Чеми Терес заявил, что главный тренер команды Хави записал видеообращение для российского полузащитника Арсена Захаряна без цели привлечь его в команду.

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Всё, ничего большего», — приводит слова Тереса Sport24.

Напомним, ранее появилось видео, в котором Хави заявляет о надежде в будущем увидеть Захаряна в «Барселоне». За несколько дней до этого было объявлено о переходе полузащитника из московского «Динамо» в другой испанский клуб — «Реал Сосьедад». Контракт Захаряна с новой командой рассчитан на шесть лет.

За «Динамо» в нынешнем сезоне Захарян успел сыграть пять матчей, забил в них два гола и сделал один голевой пас.

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