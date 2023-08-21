Салихова: Соболев обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отметила поведение 26-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московская команда принимала «Зенит» (1:3).

«Хочется отметить Александра Соболева за пределами поля. Он искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов, не грубит», — приводит слова Салиховой Metaratings.

После домашнего матча с «Зенитом» Соболев заявил, что «Спартак» потерпел безвольное поражение, и призвал обсудить это с игроками и тренерским штабом. В нынешнем сезоне 26-летний российский нападающий сыграл в четырёх матчах внутреннего первенства, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.