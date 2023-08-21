Салихова: Соболев обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отметила поведение 26-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московская команда принимала «Зенит» (1:3).
«Хочется отметить Александра Соболева за пределами поля. Он искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов, не грубит», — приводит слова Салиховой Metaratings.
После домашнего матча с «Зенитом» Соболев заявил, что «Спартак» потерпел безвольное поражение, и призвал обсудить это с игроками и тренерским штабом. В нынешнем сезоне 26-летний российский нападающий сыграл в четырёх матчах внутреннего первенства, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- 21 августа 2023
-
12:07
-
12:04
-
11:58
-
11:43
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:59
-
10:57
-
10:46
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:15
-
09:13