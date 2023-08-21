Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дальше будет только лучше

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, поделился впечатлениями от игры команды сына с «Брестом» во 2-м туре чемпионата Франции. Далер забил дебютный гол за «Гавр», однако этого не хватило клубу, чтобы избежать поражения — 1:2.
«Далер молодец! Такой гол забил, всех порадовал. Но самое главное, что я сегодня увидел, — слаженность самой команды. Прогресс «Гавра» очень меня радует. Все действуют слаженно и точно. Очень хорошая команда. Надеюсь, они продолжат прогрессировать. Потихоньку Далер привыкает к новой команде, и это хорошо видно по взаимопониманию между ним и его партнёрами. Думаю, дальше будет только лучше», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.
30-летний Далер Кузяев перебрался в «Гавр» этим летом на правах свободного агента. Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.
- 21 августа 2023
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