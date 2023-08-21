Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дальше будет только лучше

Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: дальше будет только лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, поделился впечатлениями от игры команды сына с «Брестом» во 2-м туре чемпионата Франции. Далер забил дебютный гол за «Гавр», однако этого не хватило клубу, чтобы избежать поражения — 1:2.

«Далер молодец! Такой гол забил, всех порадовал. Но самое главное, что я сегодня увидел, — слаженность самой команды. Прогресс «Гавра» очень меня радует. Все действуют слаженно и точно. Очень хорошая команда. Надеюсь, они продолжат прогрессировать. Потихоньку Далер привыкает к новой команде, и это хорошо видно по взаимопониманию между ним и его партнёрами. Думаю, дальше будет только лучше», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

30-летний Далер Кузяев перебрался в «Гавр» этим летом на правах свободного агента. Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме
Мостовой: респект Кузяеву за то, что уехал во Францию. Далер из клубники уехал в огород
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023