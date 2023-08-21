Вратарь «Факела» Гудиев: с «Пари НН» играли не только за команду, но и за Евсеева

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал, как стал первым номером команды по ходу сезона и как иностранцы вписались в игру воронежского клуба.
«В футболе бывает такое, что происходит ротация вратарей. Саня Беленов тоже хороший вратарь, но в отдельных играх ему не везло. Те мячи, которые залетали, сложно было бы вытащить любому вратарю. Где-то мне, наоборот, повезло. Тем не менее я готов провести первый полноценный сезон в ранге основного вратаря. Хочется постоянно играть. Для этого мы тренируемся и работаем.
Сегодня мы играли не только за себя и команду, но и за тренера. Он нас всегда поддерживает, и мы должны были его поддержать. Легионеры – Антонио Яколиш и Табо Селе – очень хорошие ребята и легко влились в нашу команду. Они достаточно мастеровитые, и им повезло, что попали в хороший коллектив. Здесь легко вписываться в команду, потому что почти все ребята русскоязычные, общаются друг с другом и живут одной идеей. Иностранцев встретили очень тепло, и они готовы будут нам помогать», – приводит слова Гудиева Metaratings.
- 21 августа 2023
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