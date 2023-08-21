Президент РФС Дюков заявил, что не является болельщиком «Зенита»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не является поклонником футбольного клуба «Зенит». Напомним, функционер с марта 2008 года по май 2017 года являлся президентом петербургского клуба, по 2019 год был председателем совета директоров «Зенита». Покинуть должность в стане сине-бело-голубых он был вынужден в связи с избранием на пост президента РФС.

«За мной закрепился статус болельщика «Зенита» — соответствует ли это действительности? Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равноудалён от всех клубов», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» занимает четвёртое место после пяти туров РПЛ.