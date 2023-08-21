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Защитник «Зенита» Алип: хотел бы попробовать себя в Европе, в любом чемпионате

Защитник «Зенита» Алип: хотел бы попробовать себя в Европе, в любом чемпионате
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип заявил, что хотел бы поиграть в каком-либо европейском чемпионате. Также футболист рассказал, как относится к небольшому количеству игрового времени в составе сине-бело-голубых.

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате, — готов играть в любом.

Влияет ли психологически тот факт, что играю не так часто? Нет, нужно работать и всё. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаёмся — работаем», — приводит слова Алипа Sport24.

23-летний Алип сыграл за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, не отметившись в них результативными действиями.

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