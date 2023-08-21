Бистрович: я бы хотел остаться в ЦСКА, шансов на это много
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Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович заявил о желании остаться в клубе, а не уходить в аренду в другую команду. Также хорватский футболист рассказал о процессе восстановления после травмы.
«Всё хорошо: у меня осталась ещё неделя на восстановление от травмы, затем уже начну работать в общей группе. Сейчас тренируюсь индивидуально с ограничениями.
Рассматривает ли для меня клуб следующую аренду? Такой разговор ещё будет впереди, я пока не успел обсудить это с руководством. На мой взгляд, много шансов, чтобы я остался. Сам бы я хотел остаться в ЦСКА», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».
Контракт 25-летнего Бистровича с ЦСКА действует до июня 2025 года. Полузащитник принадлежит армейскому клубу с января 2019 года.
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