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Защитник «Спартака» Рябчук назвал причины поражения в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Рябчук назвал причины поражения в матче с «Зенитом»
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Молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук назвал причины поражения красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Зенитом». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.

«Это была очень тяжёлая игра. Первый тайм у нас совсем не получился. Мы хотели провести первую половину совсем по-другому. Мы не реализовали свои моменты, а они смогли это сделать. Во втором тайме играли лучше, но этого не хватило до нужного нам результата», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.

Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.

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