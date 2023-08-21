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Капитан «Динамо» Бальбуэна: не знаю, что имел в виду Норманн, мне комфортно в Москве

Капитан «Динамо» Бальбуэна: не знаю, что имел в виду Норманн, мне комфортно в Москве
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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что чувствует себя комфортно в Москве, отметив, что не понимает, что повлияло на решение норвежского полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть свой контракт с бело-голубыми под предлогом боязни за свою безопасность.

«Что скажу о поступке Норманна? Желаю ему только хорошего, того же желаю и Захаряну. Ребята нашли себе новые клубы, приняли решение уйти, можно пожелать им успехов в новом месте. Мы же должны думать о «Динамо» и усердно работать, потому что впереди много матчей.

Матиас заявил, что не чувствует себя в безопасности в Москве? В «Динамо» и Москве чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб обеспечивает нам безопасность. Все рады быть здесь и хорошо себя чувствуют», — приводит слова Бальбуэны Sport24.

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