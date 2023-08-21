Форвард «Зенита» Кассьерра: я скучаю по Малкому, но он наслаждается в новой команде

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о не самом удачном старте команды в нынешнем сезоне, а также прокомментировал уход из клуба правого вингера Малкома, перешедшего этим летом в саудовский «Аль-Хиляль». Колумбиец признался, что скучает по бывшему бразильскому одноклубнику.

«Мне сложно сказать, в чём была причина неудачного старта команды. Но самое важное состоит в том, что мы выиграли в важном матче у «Спартака». Теперь необходимо отдохнуть и продолжить в том же духе. Мы готовы бороться за титул. Мы – «Зенит».

Впереди ещё много матчей для того, чтобы подняться вверх по турнирной таблице и закрепиться на первом месте. Мы будем работать усиленно, чтобы добиться этой цели. Конечно, уход Малкома сказался на команде, он хороший игрок. Я скучаю по нему, но он уже в Саудовской Аравии и наслаждается в новой команде», – приводит слова Кассьерры Metaratings.