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Виталий Дьяков: в матче с «Зенитом» Абаскаль перемудрил с составом и переиграл сам себя

Виталий Дьяков: в матче с «Зенитом» Абаскаль перемудрил с составом и переиграл сам себя
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

«Удивил состав «Спартака» на матч с «Зенитом». Абаскаль перемудрил и переиграл сам себя. Первый тайм в исполнении «Спартака» получился провальным. После изменений в перерыве было тяжело переломить игру. «Зенит» отдал инициативу, играл вторым номером и закономерно победил. Защита — основная проблема «Спартака». Связки постоянно меняются — стабильности нет.

Пока нельзя говорить, что «Зенит» снова играет как раньше. Но по сравнению с прошлыми играми «Зенит» в матче со «Спартаком» выглядел неплохо. Малкома заменить трудно, но Вендел выглядел здорово», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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