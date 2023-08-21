Антон Миранчук: игрового времени мало, но руки я не опускаю
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что не опускает руки из‑за того, что на данный момент получает мало игрового времени в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Мало игрового времени, да, я это понимаю. Рецепт простой: надо делать всё, что в твоих силах, чтобы выходить с первых минут, и я стараюсь это делать. Пока не получается. Но нельзя ни в коем случае опускать руки, расстраиваться. Нужно работать, работать и работать, тогда всё будет нормально», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».
В пяти стартовых турах РПЛ Миранчук только раз появился на поле в стартовом составе. В матче с «Краснодаром» в субботу игрок вышел на замену и забил гол на восьмой компенсированной минуте, принеся «Локомотиву» ничью (1:1).
Комментарии
- 21 августа 2023
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:22
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:42
-
15:42
-
15:40
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:23
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:28
Партнерский контент