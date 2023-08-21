Антон Миранчук: игрового времени мало, но руки я не опускаю

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что не опускает руки из‑за того, что на данный момент получает мало игрового времени в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Мало игрового времени, да, я это понимаю. Рецепт простой: надо делать всё, что в твоих силах, чтобы выходить с первых минут, и я стараюсь это делать. Пока не получается. Но нельзя ни в коем случае опускать руки, расстраиваться. Нужно работать, работать и работать, тогда всё будет нормально», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

В пяти стартовых турах РПЛ Миранчук только раз появился на поле в стартовом составе. В матче с «Краснодаром» в субботу игрок вышел на замену и забил гол на восьмой компенсированной минуте, принеся «Локомотиву» ничью (1:1).