Барриос: победа над «Спартаком» прибавляет «Зениту» мотивации, важно насладиться этим

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о победе над московским «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1), заявив, что чувствует себя очень счастливым. Также колумбиец отметил, что такие игры придают сине-бело-голубым больше мотивации для следующих встреч.

«Я очень счастлив. Это была победа, которую мы должны были одержать, с большим соперником, на его поле, чтобы продолжить борьбу за первое место. Победа над «Спартаком» всегда прибавляет нам больше мотивации. Сейчас важно насладиться этим моментом, а затем думать о следующем матче.

Результаты на старте сезона? Это футбол. Я бы не хотел, чтобы мы начали сезон таким образом, проиграв первый домашний матч. Но ничего, мы приехали в Москву, чтобы выиграть, и добились этой цели. Мы прикладываем все усилия, чтобы забраться на первое место», – приводит слова Барриоса Metaratings.