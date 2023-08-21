Футболист «Крыльев Советов» Писарский попал в ДТП с участием двух Mercedes

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Об этом сообщает телеграм-канал «БЕГУН».
Фото: Телеграм-канал «БЕГУН»
По информации источника, ДТП произошло сегодня, 21 августа, на Ново-Садовой улице в Самаре. Друг в друга врезались два автомобиля марки Mercedes. За рулём одного из них был Писарский. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.
Фото: Телеграм-канал «БЕГУН»
27-летний Писарский перешёл в «Крылья Советов» только в январе 2023 года. До этого нападающий выступал за «Оренбург».
Всего за самарский клуб Писарский сыграл 16 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Из-за травмы футболист пока не играл за «Крылья Советов» в нынешнем сезоне. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года.
- 21 августа 2023
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