Алип: Вендел и Барриос — самые сильные полузащитники в РПЛ. Ещё был Кузяев
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип считает партнёров по команде Вильмара Барриоса и Вендела лучшими полузащитниками в Российской Премьер-Лиге.
«Вендел и Барриос — лучшие полузащитники лиги? Конечно. Они самые сильные в чемпионате. Это моё мнение. Ещё был Далер Кузяев — их трио в том году разрывало всех. Сейчас Далера нет, но они и вдвоём справляются всё равно», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».
Отметим, что в состоявшемся накануне матче «Спартака» и «Зенита» (1:3) дубль оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.
Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.
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