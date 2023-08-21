«Спартак» анонсировал трансфер защитника Бабича

Московский «Спартак» анонсировал трансфер сербского защитника Срджана Бабича. Пресс-служба красно-белых опубликовала силуэт футболиста в клубных соцсетях.

Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год. Позже представители «Спартака» заявили, что в сделке по Бабичу осталось урегулировать финальные детали, после чего трансфер будет объявлен официально.

Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, не отметившись в нём результативными действиями.