«Спартак» анонсировал трансфер защитника Бабича
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Московский «Спартак» анонсировал трансфер сербского защитника Срджана Бабича. Пресс-служба красно-белых опубликовала силуэт футболиста в клубных соцсетях.
Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год. Позже представители «Спартака» заявили, что в сделке по Бабичу осталось урегулировать финальные детали, после чего трансфер будет объявлен официально.
Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.
В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, не отметившись в нём результативными действиями.
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