Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» анонсировал трансфер защитника Бабича

«Спартак» анонсировал трансфер защитника Бабича
Комментарии

Московский «Спартак» анонсировал трансфер сербского защитника Срджана Бабича. Пресс-служба красно-белых опубликовала силуэт футболиста в клубных соцсетях.

Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год. Позже представители «Спартака» заявили, что в сделке по Бабичу осталось урегулировать финальные детали, после чего трансфер будет объявлен официально.

Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, не отметившись в нём результативными действиями.

Материалы по теме
Все переходы между «Спартаком» и «Зенитом» в российской истории. Какой был лучшим?
Рейтинг
Все переходы между «Спартаком» и «Зенитом» в российской истории. Какой был лучшим?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023