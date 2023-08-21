Форвард юниорского «Зенита» сыграл в воротах в матче со «Спартаком» после удаления вратаря

Нападающий юниорской команды санкт-петербургского «Зенита» Антон Покидин сыграл в воротах петербуржцев в матче ЮФЛ-2 с московским «Спартаком» (3:1).
На 90+1-й минуте встречи вратарь «Зенита» Владимир Щепин получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. Покидин надел вратарскую футболку и перчатки и доиграл матч, защищая ворота сине-бело-голубых. Свой отрезок нападающий провёл «на ноль».
Отметим, что все три гола «Зенита» в матче со «Спартаком» забил нападающий Марат Атипов. Единственный гол московской команды на свой счёт записал защитник Фёдор Иванов.
В турнирной таблице ЮФЛ-2 «Зенит» занимает третье место после четырёх сыгранных матчей с девятью набранными очками. «Спартак» с аналогичными результатами располагается на одну строчку ниже.
- 21 августа 2023
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