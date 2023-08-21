«Спартак» объявил о переходе защитника Срджана Бабича

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Московский «Спартак» на своих официальных ресурсах объявил о переходе сербского защитника Срджана Бабича.

Фото: ФК «Спартак»

27-летний футболист подписал контракт с красно-белыми на три года. До перехода в «Спартак» Бабич играл за испанскую «Альмерию», соглашение с которой у него также было рассчитано до 2026 года.

За «Спартак» Бабич будет играть под шестым номером.

Ранее появлялась информация, что московский клуб заплатит за трансфер сербского защитника около € 5 млн, а зарплата Бабича в «Спартаке» составит € 1,5 млн в год.

В прошлом сезоне Бабич сыграл 34 матча за «Альмерию» в чемпионате Испании, отметившись в них тремя забитыми мячами. Серб успел провести одну встречу за испанский клуб и в новом розыгрыше Примеры.

Также Бабич играл за «Войводину», «Реал Сосьедад», «Црвену Звезду» и «Фамаликан».