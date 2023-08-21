Форвард «Факела» Марков: надо стремиться быть лучшим нападающим РПЛ
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Футболист «Факела» Евгений Марков после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 5-го тура РПЛ рассказал о своих бомбардирских амбициях в текущем сезоне.
«Всё прекрасно — выиграли. Это как глоток воздуха для нас. До этого четыре матча не могли выиграть. Сейчас всё сложилось так, что и команда, и болельщики были с нами. Горжусь ли собой, что забил? Ни в коем случае. Самое главное, что команда выиграла, а остальное всё неважно.
В среде болельщиков говорят, что я могу стать лучшим игроком команды? Ещё раз говорю: главное, чтобы команда выиграла, а кто забьёт — неважно. Стремлюсь ли я? Именно в клубе быть лучшим нападающим — не знаю. Надо стремиться быть лучшим нападающим РПЛ», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
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