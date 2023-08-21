Батчи: «Спартак»? Я на сто процентов сфокусирован на «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Интерес «Спартака»? Я ничего не знаю об этом. Сейчас я на сто процентов сфокусирован на «Краснодаре». Этот сезон я закончу здесь. Никуда не хочу переходить», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что португало-ангольский 25-летний футболист может перейти в московский «Спартак». Батчи перебрался в «Краснодар» из португальского «Шавиша» за € 1,5 млн в сентябре 2022 года.

На счету хавбека – 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи за краснодарскую команду во всех турнирах. Контракт Батчи с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2 млн.