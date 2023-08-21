Агент Бистровича: будущее Кристияна в ЦСКА пока под вопросом

Футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о текущем положении хорватского футболиста после возвращения в клуб.

«Бистрович в ближайшее время будет тренироваться без ограничений. Его будущее пока под вопросом, но мы рассчитываем, что Владимир Федотов предоставит ему шанс показать себя. Есть ли проблемы с адаптацией? Нет, Крис дружит с большинством футболистов. Ещё в команде есть несколько сербов, с которыми он сразу подружился», – цитирует Вукмирицу Metaratings.

В сезоне-2022/2023 Бистрович выступал на правах аренды в Серии А за «Лечче» и в Нидерландах за «Фортуну Ситтард». Весной 2023 года полузащитник получил мышечное повреждение, после чего проходил процесс восстановления.