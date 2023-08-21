Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
Комментарии

Московский ЦСКА официально объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Бактиёр Зайнутдинов переходит в «Бешикташ»! Баха провёл за ПФК ЦСКА 82 матча, в которых забил семь мячей. За это время он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами! Удачи, Баха! Мы будем скучать!» — говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб заплатит за игрока московского ЦСКА € 5 млн + 15% от перепродажи.

25-летний игрок сборной Казахстана перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн.

Футболист дебютировал за взрослую сборную Казахстана в 2018 году. С тех пор Бактиёр принял участие в 30 матчах сборной, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Керимов: такие игроки, как Зайнутдинов, на вес золота. ЦСКА будет сложно его заменить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023