ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Московский ЦСКА официально объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».
«Бактиёр Зайнутдинов переходит в «Бешикташ»! Баха провёл за ПФК ЦСКА 82 матча, в которых забил семь мячей. За это время он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами! Удачи, Баха! Мы будем скучать!» — говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб заплатит за игрока московского ЦСКА € 5 млн + 15% от перепродажи.
25-летний игрок сборной Казахстана перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн.
Футболист дебютировал за взрослую сборную Казахстана в 2018 году. С тех пор Бактиёр принял участие в 30 матчах сборной, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.
- 21 августа 2023
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