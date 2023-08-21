В «Крыльях» заявили, что недовольны ранним временем начала кубкового матча с «Ахматом»

Представители «Крыльев Советов» высказались о раннем времени начала матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором самарская команда сыграет с «Ахматом». Встреча состоится в среду, 4 октября. Начало игры – в 12:30 мск.

«Мы выражаем недоумение по поводу назначения матча Кубка России с «Ахматом» на среду 12:30 по московскому времени (13:30 самарского).

Мы понимаем, что у основного вещателя есть определённая сетка, в которую также входят матчи квалификации Лиги чемпионов, однако подобное отношение к российскому футболу является как минимум странным.

Матчи «Крыльев Советов» уже который год подряд являются одними из самых ярких и зрелищных в нашем футболе. Клуб регулярно борется за болельщиков, активно привлекает их на стадион, борется за своего зрителя, который смотрит матчи по телевидению и интернету.

Назначение матча на будний день, в столь раннее время исключает возможность привлечь зрителя не только на трибуны, но и к экранам телевизоров. От этого страдают все стороны: клуб, болельщики, рекламодатели, спонсоры, а также основной вещатель, который останется без рейтингов.

Уже не первый год мы боремся за то, чтобы сделать именно российский футбол привлекательнее. Нам кажется несправедливым отдавать приоритет матчам квалификации европейских турниров, особенно учитывая, что российских команд сейчас там нет.

До матча остаётся полтора месяца. Мы надеемся, что за это время всем сторонам удастся найти компромисс и перенести матч на более удобное время», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе клуба.